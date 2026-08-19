Brezilya'da minibüs ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 23 ölü | Video

19 Ağustos 2026 15:38

Brezilya'nın Parana eyaletinde bir minibüs ile kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu en az 23 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.