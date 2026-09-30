Tel Aviv-Dubai seferi yapan uçakta dehşet anları! Yeni görüntüler ortaya çıktı: Yolcular böyle çığlık atmış! | Video

30 Eylül 2026 14:37

Dubai’den havalanan ve Ürdün hava sahasında önce “7700”, ardından uçak kaçırılma alarmı anlamına gelen “7500” kodunu gönderen yolcu uçağı İsrail’de alarma yol açtı. Paniğin ardındaki gerçeğin uçaktaki iki pilot arasındaki kavga olduğu ortaya çıkarken, uçağa dair yeni görüntüler ortaya çıktı.