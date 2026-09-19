Çocukların karşılaştığı en büyük tehlike: Algoritma | Video

19 Eylül 2026 12:46

Almanya'da çocukların sosyal medyanın olumsuz etkilerinden korunması amacıyla daha sıkı düzenlemeler gündeme geldi. Alman hükümeti, Meta'nın Instagram ve Facebook'taki mevcut önlemlerini yetersiz bulurken yaş ve süre kısıtlaması ile zorunlu yaş doğrulaması gibi uygulamalar da tartışılıyor. Uzmanlar ise çocukların ne göreceğine yapay zeka destekli algoritmaların karar vermemesi, sonsuz kaydırma ve otomatik oynatma özelliklerinin kapatılması gerektiğini savunuyor.