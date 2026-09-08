Video Dünya Rusya'dan barış görüşmelerinin ardından Kiev'e saldırı: 2 ölü | Video
Rusya'dan barış görüşmelerinin ardından Kiev'e saldırı: 2 ölü | Video

Rusya'dan barış görüşmelerinin ardından Kiev'e saldırı: 2 ölü | Video

08 Eylül 2026 11:10

Rus ordusu, ABD'li yetkililerin Rusya ve Ukrayna'da gerçekleştirdiği barış görüşmelerinin ardından Kiev'i hedef alırken, saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'ın hafta sonu Rusya ve Ukrayna liderleriyle yaptığı barış görüşmelerinin ardından Moskova saldırılarına yeniden başladı. Rusya ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı. İnsansız hava araçları (İHA) ve füzelerle düzenlenen saldırılarda 2 kişi hayatını kaybederken, ikisi ağır 10 kişi yaralandı. Kiev'in birçok noktasında yangın çıktı. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko yaptığı açıklamada, "Holosiivskyi bölgesinde enkaz parçalarının birkaç noktaya düştüğü tespit edildi. Depolarda ve özel bir okulun bahçesinde yangın çıktı. Enkaz parçaları ayrıca insanların dairelerinde mahsur kaldığı bir konut binasına ve yapımı tamamlanmamış 26 katlı bir binaya isabet etti" dedi.
Darnytskyi bölgesinde de hasar oluştuğunu aktaran Klitschko, "Enkaz parçalarının düşmesi sonucu depolar hasar gördü ve yangın çıktı. Ayrıca özel bir evin yanındaki garajda yangın çıktı ve bir araç hasar gördü" diye konuştu.

"ABD başkanının barış elçileri ayrılır ayrılmaz, Putin Kiev'e bir başka büyük ve korkunç saldırı başlattı"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ise yaptığı açıklamada, "ABD başkanının barış elçileri ayrılır ayrılmaz, Putin Kiev'e bir başka büyük ve korkunç saldırı başlattı. Onun balistik füzeleri, diplomasi konusundaki sözlerinden daha yüksek sesle konuşuyor" ifadelerini kullandı. Kiev'in Rus füzelerini durdurmak için kullandığı füzelerin stoklarının kritik seviyede azaldığını aktaran Ukraynalı bakan, müttefiklerinden Moskova üzerindeki baskıyı artırmalarını ve balistik füzeleri düşürmek için önleme füzeleri sağlamalarını istedi.
Rus haber ajanslarının bildirdiğine göre; Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova'nın Kiev ve çevresindeki askeri ve lojistik hedeflerin yanı sıra Karadeniz'deki Çornomorsk limanındaki hedefleri de vurduğunu açıkladı.

SUMY BÖLGESİNDE YOLCU TRENİNE İHA SALDIRISI

Rus ordusu, Sumy bölgesinde Kiev-Sumy seferini yapan yolcu trenine de İHA ile saldırı düzenledi. Saldırıdan önce Ukrayna Demiryolları çalışanlarının eşliğinde yolcuların trenden zamanında çıkarıldığı belirtildi. Kurtarma ekipleri çıkan yangını söndürürken, 90 kişi bölgeden tahliye edildi. Tahliye edilen yolcuların taşınması için Acil Durumlar Servisi'ne ait 2 otobüs ile yerel yönetimlere ait 2 otobüs kullanıldı.

POLONYA ÖNLEYİCİ OPERASYONLAR BAŞLATTI

Kiev'de patlama sesleri duyulurken, Polonya Ordusu, Ukrayna'ya yönelik Rus füze saldırılarına karşı önleyici operasyonlar başlatıldığını açıkladı. Lublin Havalimanı'nda askeri operasyonlar nedeniyle uçuşların geçici olarak durduruldu.

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