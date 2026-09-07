Özlem Esmergül, erkek arkadaşı Serhat Kılıç'a gözyaşları içinde veda etti! | Video
07 Eylül 2026 16:19
İstanbul’da evinde hayatını kaybeden ünlü oyuncu Serhat Kılıç için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tören düzenlendi. Erkek arkadaşı Serhat Kılıç'ın tabutuna karanfiller bırakan Özlem Esmergül, gözyaşlarına boğuldu. Acılı baba ise yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi.
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