Sanat dünyasından acı veda... Serhat Kılıç’ın anma törenine ünlü isimler akın etti! "Çok özel bir yetenekti" | Video

07 Eylül 2026 13:12

'Seksenler' dizisindeki 'Ergun Plak' karakteriyle hafızalara kazınan ve 'Söz' ile 'Kuruluş Osman' gibi başarılı yapımlardaki rolleriyle geniş kitlelere ulaşan ünlü oyuncu Serhat Kılıç, 5 Eylül Perşembe günü İstanbul Kağıthane'deki evinde 51 yaşında ölü bulundu. Acı haberiyle tüm Türkiye'yi sarsan oyuncu için son olarak Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde duygusal bir anma töreni düzenleniyor.