Minik Karya'nın deniz macerası: Begüm Öner o anları böyle kayda aldı! | Video
02 Eylül 2026 14:01
Oyuncu Begüm Öner, kızı Karya’nın denizle buluştuğu sevimli anları cep telefonuyla ölümsüzleştirdi. Minik Karya'nın ayaklarını suya değdirdiği neşeli dakikalar, yüzleri gülümsetti.
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