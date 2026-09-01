David Beckham'ın gizli yeteneği ortaya çıktı! Victoria Beckham neye uğradığını şaşırdı: Bahçesinden çıkan şoke etti | Video

01 Eylül 2026 14:33

Her hareketleriyle magazin gündemini süsleyen gözde çiftlerden David ve Victoria Beckham, bu kez lüks yaşantıları ile değil doğal yaşamlarıyla gündeme geldi. Dünyanın en zengin çiftleri arasında yer alan ikili, bahçelerinde düzenledikleri turla doğallıklarını gözler önüne sererek birkez daha kendilerine hayran bıraktı. İşte David ve Victoria Beckham'ın görenleri şoke eden o halleri...