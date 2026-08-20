Sıla Türkoğlu evlilik sorusuna böyle yanıt verdi: İkimiz için de…

20 Ağustos 2026 21:11

Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, sevgilisi Ata Ayyıldız’la bir süredir birliktelik yaşıyor. Hilmi Cem’in düğününe birlikte katılan Sıla Türkoğlu ve Ata Yıldız, evlilik sorusuna samimi cevaplar verdi. İşte ünlü oyuncunun o cevabı!