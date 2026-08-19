Video Magazin 59 yaşında babaanne oldu, mutluluğu gözlerine yansıdı! Ünlü oyuncu ve torunundan iç ısıtan anlar! | Video
59 yaşında babaanne oldu, mutluluğu gözlerine yansıdı! Ünlü oyuncu ve torunundan iç ısıtan anlar! | Video

59 yaşında babaanne oldu, mutluluğu gözlerine yansıdı! Ünlü oyuncu ve torunundan iç ısıtan anlar! | Video

19 Ağustos 2026 15:08

Sinema dünyasının efsane isimlerinden 59 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu Salma Hayek, torunuyla vakit geçirdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Minik bebeğin sevimliliği ve ikilinin neşeli halleri kısa sürede gündem oldu.

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