SON DAKİKA | Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon: Alparslan Kuytul, eşi ve çok sayıda kişi gözaltında | Video
19 Ağustos 2026 08:35
Son dakika haberi: Adana'da Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ve eși, sabah saatlerinde düzenlenen polis operasyonuyla gözaltına alındı. Seyhan ilçesindeki ikamette özel harekat destekli arama devam ederken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.
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