75 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon; 714 tutuklama | Video

03 Ekim 2026 12:47

İçişleri Bakanlığı, 75 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 10 günde düzenlenen operasyonlarda bin 297 şüphelinin yakalandığını, 714'ünün tutuklandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 10 günde 75 ilde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar, bin 945 ekip, 4 bin 863 personel, 18 hava aracı ve 45 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda 985 kilo 777 gram uyuşturucu madde ile 1 milyon 537 bin 667 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda bin 297 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 714'ü tutuklandı, 179'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Açıklamada ayrıca, "Uyuşturucu, birçok suçu besleyen karanlık bir ana damardır. Bu damarı kurutmak; çocuklarımızın istikbalini, gençlerimizin geleceğini ve ailelerimizin huzurunu korumak için zehir tacirlerine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" denildi.