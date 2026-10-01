Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı: 1,5 milyarlık kamu zararı tespit edildi... | Video

01 Ekim 2026 10:47

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in de aralarında olduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik incelemelerde 13 ihale ile 63 doğrudan temin alımında toplam 330 milyon 945 bin TL kamu zararı tespit edildiği vurgulandı. Öte yandan ilk belirlemelere göre Mezitli Belediyesi'nde 1 milyar 10 milyon 914 bin TL, Yenişehir Belediyesi'nde ise 105 milyon TL'lik kamu zararı olduğu ortaya çıktı!