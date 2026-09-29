SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla bir araya geliyor! Gündem fon soruşturması ve alınacak tedbirler | Video
29 Eylül 2026 09:52
SON DAKİKA… Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın yaptığı açıklamada, fon soruşturmasına da vurgu yaptı. "Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler, hukuk önünde bunun hesabını verecektir” diyen Başkan Erdoğan, bugün ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların yöneticileriyle bir araya geleceğini açıkladı. Toplantıda fon krizine ilişkin yol haritasının açıklanması, alınacak tedbirlerin gündeme gelmesi bekleniyor.
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