AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik fon soruşturması açıklaması: Mağdurlara ilişkin yol haritası paylaşılacak | Video

27 Eylül 2026 15:28

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik fon soruşturması açıklaması: Mağdurlara ilişkin yol haritası paylaşılacak Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programında konuştu. Sözcü Ömer Çelik fon soruşturmasıyla ilgili olarak, "Cumhurbaşkanımızın 'Yanlış yapan kim olursa olsun hesap sorulacaktır' ilkesi esas alınarak bütün bu meselelerin üzerine gidilecektir." dedi. Ömer Çelik, "Olumsuz etkilenenlerin durumlarını titizlikle değerlendiriyoruz, çalışmalar ilgili kurumlarca yapılacak. Sonra bir yol haritası kuşkusuz paylaşılacak." ifadelerine yer verdi.