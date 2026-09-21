Başkan Erdoğan ile Yiğit Sarı’nın gülümseten basketbol sohbeti yeniden gündemde

21 Eylül 2026 23:29

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu Genel Görüşmelerine katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD'nin New York kentinde milli basketbolcu Cedi Osman ile bir araya geldi. Türkevi’nde gerçekleşen ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da eşlik ettiği kabul, neşeli anlara sahne oldu.