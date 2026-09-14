Bilal Erdoğan Diyarbakır'da öğrenci ve öğretmenlerle buluştu! 'Türkiye'nin hedef ve ideallerinde belirleyici olacaklar' | Video
14 Eylül 2026 15:47
Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, 2026 - 2027 eğitim öğretim yılının ilk gününde Diyarbakır'da Adnan Menderes Anadolu Lisesi ile Sur İçi Ziya Gökalp İlkokulunu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Eğitim ve öğretimin Türkiye'nin geleceğini şekillendiren temel unsurlar arasında yer aldığını vurgulayan Bilal Erdoğan, millî değerleriyle bağ kuran, öz güvenli, donanımlı ve sorumluluk sahibi nesiller yetiştirmenin Türkiye'nin hedef ve ideallerine ulaşmasında belirleyici rol oynayacağını ifade etti.
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