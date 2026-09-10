Bakan Ersoy duyurdu: Ayasofya'da yeni aşamaya geçildi! "Her adımı bilimsel hassasiyetle atıyoruz" | Video
10 Eylül 2026 14:30
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde yürütülen Cumhuriyet tarihinin en büyük ve en kapsamlı restorasyon projesinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Ana kubbedeki çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda sürerken yapılan modelleme ve statik analizlerle güçlendirme ihtiyacı belirlenen doğu yarım kubbede de uygulamalar başlayacak. Çalışmalar için doğu yarım kubbeye güvenli erişim sağlayacak çelik platform kurulacak; ibadet ve ziyaret akışı ise oluşturulacak geçici düzenlemelerle devam edecek.
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