Başkan Erdoğan: "Zengin kültürel mirasın sahipleriyiz" | Video

04 Eylül 2026 16:59

Başkan Erdoğan Tophane-i Amire'de düzenlenen “Kitaba Vefa: Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi” Programı'nda açıklamalarda bulundu. Zengin kültüren mirasa sahip olduğumuzu vurgulayan Başkan Erdoğan "Tıpkı medeniyetler gibi milletler ve insanlar da kökleriyle ayakta kalır. İşte bizi millet ve birey olara köklerimize bağlayan en güçlü damar ilim fikir ve gönül erbabımızın imbiğinden süzülen kitaplardır" ifadelerini kullandı.