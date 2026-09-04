CHP'li Berhan Şimşek'ten kadına şiddet! İşte dehşet anları... | Video
04 Eylül 2026 13:11
CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek ile 10 yıldır birlikte yaşadığı Özlem Şanver arasında yaşandığı belirtilen olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde taraflar arasında yaşanan gerginliğin dikkat çeken anları yer aldı.
Şanver'in geçmişte verdiği ifadelerde de Şimşek'in kendisine fiziksel şiddet uyguladığı, hakaret ve tehditte bulunduğu yönünde iddiaların yer aldığı belirtildi.
Olaya ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde ise taraflar arasında yaşanan gerginliğin bazı anları görülüyor. Görüntülerle ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.
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