Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel'den önemli açıklamalar!
02 Eylül 2026 19:14
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasında kaybolan 20 kişiden birinin cenazesine ulaşıldığını açıkladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:01
00:58
01:12
03:39
01:03
Başkan Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü | Video 01.09.2026 | 15:15
01:37
01:31
Başkan Erdoğan, Kırgızistan’da | Video 31.08.2026 | 14:11
14:21
Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos Özel Programı'nda önemli açıklamalar 30.08.2026 | 21:28
20:14
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar 30.08.2026 | 18:09
00:32
Girne'de batan geminin facia öncesi görüntüleri ortaya çıktı 30.08.2026 | 18:07
12:45
21:49
05:43
Tik-Tok'a erişim engeli masada: "Sosyal medya milli güvenlik sorunudur" 29.08.2026 | 20:30
24:07
Başkan Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası Programı'nda konuştu 28.08.2026 | 20:30
00:24
Zeytinburnu'nda 1 kişinin öldüğü 17 kişinin yaralandığı İETT kazası kamerada 28.08.2026 | 18:55
01:17
Zeytinburnu'nda İETT otobüsü site duvarına çarptı! İşte kaza anı 28.08.2026 | 18:33
01:38
00:45
03:23
Yerli medyaya küresel kuşatma! Medyanın reklam geliri kime gidiyor? | Video 26.08.2026 | 14:50
18:07
Başkan Erdoğan: Güçlü olmaktan başka seçenek yok | Video 26.08.2026 | 11:31