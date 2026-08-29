Tik-Tok'a erişim engeli masada: "Sosyal medya milli güvenlik sorunudur"
29 Ağustos 2026 20:33
Trilyon dolarlık dijital reklam pastasından aslan payını almak isteyen küresel teknoloji devleri, kurguladıkları algoritmik sistemlerle kullanıcıların zihinsel süreçlerini ve tüketim alışkanlıklarını kontrol ediyor. Bağımlılık üreten bu yapılar; öfke, korku, suç, cinsellik ve çocuk istismarı gibi karanlık içerikleri daha fazla etkileşim uğruna kasıtlı olarak öne çıkarıyor. A Haber’e özel açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman sosyal medyanın artık bir "milli güvenlik sorunu" haline geldiğini vurgularken, SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan gece 02.00 ile 05.00 arasının dijital mecralarda "kriminal zaman dilimi" olduğuna dikkati çekti.
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