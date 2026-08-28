Video Haber Başkan Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası Programı'nda konuştu
Başkan Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası Programı'nda konuştu

Başkan Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası Programı'nda konuştu

28 Ağustos 2026 20:37

Başkan Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası Programı’nda konuştu 24:07
Başkan Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası Programı'nda konuştu 28.08.2026 | 20:30
Zeytinburnu’nda 1 kişinin öldüğü 17 kişinin yaralandığı İETT kazası kamerada 00:24
Zeytinburnu'nda 1 kişinin öldüğü 17 kişinin yaralandığı İETT kazası kamerada 28.08.2026 | 18:55
Zeytinburnu’nda İETT otobüsü site duvarına çarptı! İşte kaza anı 01:17
Zeytinburnu'nda İETT otobüsü site duvarına çarptı! İşte kaza anı 28.08.2026 | 18:33
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy şikâyet etti, savcılık teknik takibe aldı! Tahliye vaadine suçüstü 01:38
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy şikâyet etti, savcılık teknik takibe aldı! “Tahliye” vaadine suçüstü 28.08.2026 | 17:58
İngiliz ekonomistten küstah sözler: Başkan Erdoğan ile Netanyahu’yu bir tuttu! | Video 00:45
İngiliz ekonomistten küstah sözler: Başkan Erdoğan ile Netanyahu'yu bir tuttu! | Video 27.08.2026 | 15:18
Yerli medyaya küresel kuşatma! Medyanın reklam geliri kime gidiyor? | Video 03:23
Yerli medyaya küresel kuşatma! Medyanın reklam geliri kime gidiyor? | Video 26.08.2026 | 14:50
Başkan Erdoğan: Güçlü olmaktan başka seçenek yok | Video 18:07
Başkan Erdoğan: Güçlü olmaktan başka seçenek yok | Video 26.08.2026 | 11:31
Bakan Ersoy açıkladı: Çanakkale Kültür Yolu Festivali ile tarih, sanat ve lezzet aynı rotada buluşuyor! | Video 03:36
Bakan Ersoy açıkladı: Çanakkale Kültür Yolu Festivali ile tarih, sanat ve lezzet aynı rotada buluşuyor! | Video 26.08.2026 | 10:48
Son Dakika: Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli Ahlat Selçuklu Kabristanı’nı ziyaret etti | Video 16:53
Son Dakika: Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli Ahlat Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret etti | Video 25.08.2026 | 15:10
Karahantepe’de 11 bin yıllık kompozit heykel bulundu | Video 00:41
Karahantepe'de 11 bin yıllık kompozit heykel bulundu | Video 25.08.2026 | 10:40
SON DAKİKA: İşte Alihan Kuriş’in gözaltına alındığı anlar! A Haber ulaştı | Video 09:45
SON DAKİKA: İşte Alihan Kuriş'in gözaltına alındığı anlar! A Haber ulaştı | Video 25.08.2026 | 09:27
Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit göreve iade edildi! | Video 00:52
Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit göreve iade edildi! | Video 24.08.2026 | 12:08
CHP’de MYK ve PM toplantıları çarşamba günü yapılacak | Video 02:16
CHP'de MYK ve PM toplantıları çarşamba günü yapılacak | Video 23.08.2026 | 12:31
Alparslan Kuytul Suç Örgütü’nün iş insanı Koray Sarısaçlı’yı kaçırma görüntüleri ortaya çıktı 01:05
Alparslan Kuytul Suç Örgütü’nün iş insanı Koray Sarısaçlı’yı kaçırma görüntüleri ortaya çıktı 21.08.2026 | 19:13
Alparslan Kuytul Suç Örgütü soruşturması: Kaçırılan deliller ele geçirildi 04:22
Alparslan Kuytul Suç Örgütü soruşturması: Kaçırılan deliller ele geçirildi 21.08.2026 | 17:51
Alihan Kuriş’in evine yapılan operasyon anı kamerada! Polisi görünce kaçmaya çalıştı: Müştemilattaki gizli bölmede yakalandı! | Video 11:34
Alihan Kuriş’in evine yapılan operasyon anı kamerada! Polisi görünce kaçmaya çalıştı: Müştemilattaki gizli bölmede yakalandı! | Video 21.08.2026 | 16:15
Özgür Özel’den İstanbul’un Fethi gafı | Video 00:16
Özgür Özel'den İstanbul'un Fethi gafı | Video 21.08.2026 | 15:25
20 ilde uyuşturucu operasyonu: 580 kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video 01:22
20 ilde uyuşturucu operasyonu: 580 kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video 21.08.2026 | 11:50
’Alparslan Kuytul Suç Örgütü’ soruşturmasında dikkat çeken gelişme! Bilgisayar kasaları ile hard diskler kaçırılmış! | Video 01:05
'Alparslan Kuytul Suç Örgütü' soruşturmasında dikkat çeken gelişme! Bilgisayar kasaları ile hard diskler kaçırılmış! | Video 21.08.2026 | 11:23
Teknofest Mavi Vatan’da 2. gün! 7’den 70’e akın ettiler | Video 13:32
Teknofest Mavi Vatan'da 2. gün! 7'den 70'e akın ettiler | Video 21.08.2026 | 10:55

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA