Bakan Ersoy açıkladı: Çanakkale Kültür Yolu Festivali ile tarih, sanat ve lezzet aynı rotada buluşuyor! | Video

26 Ağustos 2026 10:51

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 16’ncı durağı Çanakkale’de festival heyecanı başlıyor. 29 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında dokuz gün boyunca yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yapacak kentte tarih, sanat, müzik ve gastronomi aynı kültür rotasında buluşacak. Konserlerden sergilere, tiyatrodan söyleşilere, arkeolojik gezilerden çocuk etkinliklerine uzanan festival programı, Çanakkale’nin binlerce yıllık kültürel mirasını sanatın farklı disiplinleriyle yeniden yorumlayacak. Çanakkale’nin deniz ürünlerinden ada mutfağına, Ege’nin zeytinyağlılarından yöresel tatlarına uzanan zengin gastronomisi ise 52 Lezzet Noktası ile festival ziyaretçilerini lezzet dolu bir keşfe çıkaracak.