Video Haber Bakan Ersoy açıkladı: Çanakkale Kültür Yolu Festivali ile tarih, sanat ve lezzet aynı rotada buluşuyor! | Video
Bakan Ersoy açıkladı: Çanakkale Kültür Yolu Festivali ile tarih, sanat ve lezzet aynı rotada buluşuyor! | Video

Bakan Ersoy açıkladı: Çanakkale Kültür Yolu Festivali ile tarih, sanat ve lezzet aynı rotada buluşuyor! | Video

26 Ağustos 2026 10:51

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 16’ncı durağı Çanakkale’de festival heyecanı başlıyor. 29 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında dokuz gün boyunca yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yapacak kentte tarih, sanat, müzik ve gastronomi aynı kültür rotasında buluşacak. Konserlerden sergilere, tiyatrodan söyleşilere, arkeolojik gezilerden çocuk etkinliklerine uzanan festival programı, Çanakkale’nin binlerce yıllık kültürel mirasını sanatın farklı disiplinleriyle yeniden yorumlayacak. Çanakkale’nin deniz ürünlerinden ada mutfağına, Ege’nin zeytinyağlılarından yöresel tatlarına uzanan zengin gastronomisi ise 52 Lezzet Noktası ile festival ziyaretçilerini lezzet dolu bir keşfe çıkaracak.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakan Ersoy açıkladı: Çanakkale Kültür Yolu Festivali ile tarih, sanat ve lezzet aynı rotada buluşuyor! | Video 03:36
Bakan Ersoy açıkladı: Çanakkale Kültür Yolu Festivali ile tarih, sanat ve lezzet aynı rotada buluşuyor! | Video 26.08.2026 | 10:48
Son Dakika: Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli Ahlat Selçuklu Kabristanı’nı ziyaret etti | Video 16:53
Son Dakika: Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli Ahlat Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret etti | Video 25.08.2026 | 15:10
Karahantepe’de 11 bin yıllık kompozit heykel bulundu | Video 00:41
Karahantepe'de 11 bin yıllık kompozit heykel bulundu | Video 25.08.2026 | 10:40
SON DAKİKA: İşte Alihan Kuriş’in gözaltına alındığı anlar! A Haber ulaştı | Video 09:45
SON DAKİKA: İşte Alihan Kuriş'in gözaltına alındığı anlar! A Haber ulaştı | Video 25.08.2026 | 09:27
Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit göreve iade edildi! | Video 00:52
Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit göreve iade edildi! | Video 24.08.2026 | 12:08
CHP’de MYK ve PM toplantıları çarşamba günü yapılacak | Video 02:16
CHP'de MYK ve PM toplantıları çarşamba günü yapılacak | Video 23.08.2026 | 12:31
Alparslan Kuytul Suç Örgütü’nün iş insanı Koray Sarısaçlı’yı kaçırma görüntüleri ortaya çıktı 01:05
Alparslan Kuytul Suç Örgütü’nün iş insanı Koray Sarısaçlı’yı kaçırma görüntüleri ortaya çıktı 21.08.2026 | 19:13
Alparslan Kuytul Suç Örgütü soruşturması: Kaçırılan deliller ele geçirildi 04:22
Alparslan Kuytul Suç Örgütü soruşturması: Kaçırılan deliller ele geçirildi 21.08.2026 | 17:51
Alihan Kuriş’in evine yapılan operasyon anı kamerada! Polisi görünce kaçmaya çalıştı: Müştemilattaki gizli bölmede yakalandı! | Video 11:34
Alihan Kuriş’in evine yapılan operasyon anı kamerada! Polisi görünce kaçmaya çalıştı: Müştemilattaki gizli bölmede yakalandı! | Video 21.08.2026 | 16:15
Özgür Özel’den İstanbul’un Fethi gafı | Video 00:16
Özgür Özel'den İstanbul'un Fethi gafı | Video 21.08.2026 | 15:25
20 ilde uyuşturucu operasyonu: 580 kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video 01:22
20 ilde uyuşturucu operasyonu: 580 kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video 21.08.2026 | 11:50
’Alparslan Kuytul Suç Örgütü’ soruşturmasında dikkat çeken gelişme! Bilgisayar kasaları ile hard diskler kaçırılmış! | Video 01:05
'Alparslan Kuytul Suç Örgütü' soruşturmasında dikkat çeken gelişme! Bilgisayar kasaları ile hard diskler kaçırılmış! | Video 21.08.2026 | 11:23
Teknofest Mavi Vatan’da 2. gün! 7’den 70’e akın ettiler | Video 13:32
Teknofest Mavi Vatan'da 2. gün! 7'den 70'e akın ettiler | Video 21.08.2026 | 10:55
Enstitü Sosyal’den doğurganlıktaki düşüşe karşı 10 yıllık yol haritası! 01:51
Enstitü Sosyal’den doğurganlıktaki düşüşe karşı 10 yıllık yol haritası! 20.08.2026 | 20:17
Gaziantep’te seyir halindeki tır alev alev yandı 00:41
Gaziantep'te seyir halindeki tır alev alev yandı 20.08.2026 | 18:27
Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümü araştırılıyor! Türkiye’de kimlere feth-i kabir yapıldı: Neden yapılıyor? Ne gibi örnekler alınıyor? | Video 11:52
Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümü araştırılıyor! Türkiye’de kimlere feth-i kabir yapıldı: Neden yapılıyor? Ne gibi örnekler alınıyor? | Video 20.08.2026 | 16:49
Selçuk Bayraktar: Mavi Vatan’dan vazgeçmeyeceğiz! | Video 05:16
Selçuk Bayraktar: Mavi Vatan’dan vazgeçmeyeceğiz! | Video 20.08.2026 | 13:44
Marmara’da dikkat çeken hareketlilik! Mikro depremler neyin habercisi? | Video 06:21
Marmara'da dikkat çeken hareketlilik! Mikro depremler neyin habercisi? | Video 20.08.2026 | 08:53
Zeytinburnu’nda iş yerine operasyon; 100 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi 00:43
Zeytinburnu'nda iş yerine operasyon; 100 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi 19.08.2026 | 19:30
TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA İzmir Yaz Okulları Final Programı’nda konuştu | Video 04:21
TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA İzmir Yaz Okulları Final Programı'nda konuştu | Video 19.08.2026 | 11:06

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA