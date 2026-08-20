Video Haber Selçuk Bayraktar: Mavi Vatan’dan vazgeçmeyeceğiz! | Video
Selçuk Bayraktar: Mavi Vatan’dan vazgeçmeyeceğiz! | Video

Selçuk Bayraktar: Mavi Vatan’dan vazgeçmeyeceğiz! | Video

20 Ağustos 2026 13:47

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Mavi Vatan 2026’nın açılışında yaptığı konuşmada Mavi Vatan vurgusu yaptı. Bayraktar, gençlere denizleri sevdirmek istediklerini belirterek, “Mavi Vatan’ın tek bir damlasından da asla vazgeçmeyiz” dedi. Dünyadaki gelişmelere de değinen Bayraktar, TEKNOFEST kuşağının yeni bir düzenin inşasında önemli rol üstleneceğini söyledi.

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