Başkan Erdoğan'dan TBMM'de önemli açıklamalar: "Türkiye'de iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrü doldu" | Video
01 Ekim 2026 15:53
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışında konuştu. Başkan Erdoğan, "Türkiye'de salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu 'cephe siyasetinin' raf ömrü dolmuştur. Küresel ve bölgesel gelişmeler, yeni bir siyaset tarzını mecbur kılmaktadır." dedi. Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin ufkunu genişletecek yeni bir anayasa, kutuplaşma siyasetinin değil, mutabakat içinde rekabeti esas alan yeni siyasetin eseri olacaktır." ifadelerini kullandı.
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