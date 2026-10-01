MSB'den Yunanistan ve GKRY'ye 'elektrik güzergahı' uyarısı: "Kıta sahanlığımızda hiçbir faaliyete izin verilmeyecek" | Video
01 Ekim 2026 11:35
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan ve GKRY arasındaki elektrik kablosu güzergahıyla ilgili, "Uluslararası hukuk uyarınca kıta sahanlığımızda icra edilecek her türlü kablo/boru döşeme veya bilimsel araştırma faaliyetlerinin kıyı devleti olan ülkemizle önceden koordine edilmesi gerekmektedir. Ülkemiz Doğu Akdeniz’de KKTC ve Libya ile akdettiği Deniz Yetki Alanı Sınırlandırma Anlaşmaları ile şekillenen ve 18 Mart 2020 tarihinde Birleşmiş Milletlere deklare ettiğimiz kıta sahanlığında kıyı devleti olmaktan kaynaklanan hak ve yetkileri çerçervesinde kıta sahanlığımızda izinsiz hiçbir faaliyete izin vermeyecektir. " dedi.
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