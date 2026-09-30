Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST bir özgüven devrimidir | Video
30 Eylül 2026 15:54
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda "TEKNOFEST Güneydoğu Açılış Programı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar "TEKNOFEST bir özgüven devrimidir, 'biz yapamayız' diyen anlayışa başkaldırıdır. Taklitçiliğe, öğrenilmiş çaresizliğe itirazdır. İşte TEKNOFEST gençliği o zihniyete bu meydandan haykırıyor: Biz yaptık, biz yapıyoruz, en iyisini de biz yapacağız." dedi.
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