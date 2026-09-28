Sıfır Atık 9 yılda hayatımıza dokundu | Video
28 Eylül 2026 10:56
Emine Erdoğan, 9 yıl önce başlayan Sıfır Atık Projesi’nin dünyanın en büyük çevre hareketine dönüştüğünü belirterek, “Sıfır Atık, yalnızca neyi attığımızla değil, neyin kıymetini bildiğimizle ilgilidir. Hayatın her alanına dokunan bir anlayıştır” dedi
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