Sıfır Atık 9 yılda hayatımıza dokundu | Video

28 Eylül 2026 10:56

Emine Erdoğan, 9 yıl önce başlayan Sıfır Atık Projesi’nin dünyanın en büyük çevre hareketine dönüştüğünü belirterek, “Sıfır Atık, yalnızca neyi attığımızla değil, neyin kıymetini bildiğimizle ilgilidir. Hayatın her alanına dokunan bir anlayıştır” dedi