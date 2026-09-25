SON DAKİKA: TBMM Başkanı Kurtulmuş tartışmalara son noktayı koydu! 'Seçim zamanında yapılacak! | Video
25 Eylül 2026 12:49
Son dakika haberi: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş 28. Dönem 4. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuşarak, Terörsüz Türkiye konusunda açıklamalarda bulundu. Erken seçim tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Erken seçim tartışmalarının yeri ve zamanı değildir. Seçim zamanında yapılacaktır" dedi. İşte detaylar...
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