Video Haber Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

20 Eylül 2026 23:42

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

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