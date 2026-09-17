Mehmet Uçum'dan seçim tarihine ilişkin dikkat çeken mesaj: Cumhurbaşkanımız aday olacak | Video

17 Eylül 2026 14:33

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum seçim tarihine ve sürecine ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Uçum, "Seçimlerin 16 Nisan 2028 yılında yapılması öngörüyorum. Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sisteme geçişimizin referandum tarihidir. Sembolik anlamı vardır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan son kez aday olacaktır" dedi.