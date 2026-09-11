CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılan Meclis Üyesi Ayhan Aydın SABAH'a konuştu: "Kirli pazarlıkları ve rüşveti duyunca bağları kopardım" | Video
11 Eylül 2026 08:57
Üsküdar'da CHP’den istifa edip AK Parti saflarına katılan Meclis Üyesi Ayhan Aydın, Yeni Parti İl Başkanı Özgür Çelik’in “Savcı tehdit etti” yalanını deşifre etti. Uğradığı sistemli mobbingi ve istifanın arkasındaki rüşvet skandalını SABAH’a anlatan Aydın, “Ortada tehdit yok, CHP’nin kirli bir senaryosu var. Beni Üsküdar Belediye Spor Kulübü'nde yönetici yazmışlardı. O spor kulübü üzerinden bazı müteahhitlerden rüşvet olarak bağışlar alındığını duydum, istifa ettim” dedi. / Barış SAVAŞ
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