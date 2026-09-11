Uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut yakalandı
11 Eylül 2026 00:24
Adalet Bakanı Akın Gürlek, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz, MİT Başkanlığımız ve EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın yürüttüğü çalışmalar sonucunda, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut, İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı” açıklamasında bulundu.
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