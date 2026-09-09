Dijital dünyada "tekno-oligarşi" tartışması! Algoritmalar hayatımızı mı yönetiyor? | Video
09 Eylül 2026 12:27
Sosyal medya platformlarında algoritma tehdidi kendisini her geçen gün daha çok hissettiriyor. Sadece iletişim ve reklam alışkanlıkları değil kullanıcıların karşısına çıkarılacak içerikler de algoritmalarla belirleniyor. Uzmanlara göre aldığımız kararlarda algoritmaların rolü büyük.
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