Derya Arms ile Yusuf Dikeç arasında iş birliği: "Yerli üretim silah ile yarışmalara katılacağız"
04 Eylül 2026 19:52
Derya Arms, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç ile uzun vadeli iş birliği anlaşması imzaladı. Yusuf Dikeç, "Birkaç yıla kadar kendi ülkemizin ürettiği yarışma silahı ile yarışmalara katılacağız." dedi.
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