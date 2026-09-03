Erzincan yaylalarında dolu yağışı kar gibi araziyi beyaza bürüdü
03 Eylül 2026 19:00
Erzincan'ın yaylalarında etkili olan dolu ve sağanak, çadırlarda yaşamını sürdüren tulum peyniri üreticilerine zor anlar yaşattı.
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