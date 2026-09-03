Video Yaşam Kaldırımda yürüyen kadının üzerine kapı düştü! O anlar kamerada
Kaldırımda yürüyen kadının üzerine kapı düştü! O anlar kamerada

Kaldırımda yürüyen kadının üzerine kapı düştü! O anlar kamerada

03 Eylül 2026 11:48

Karaman’da kaldırımda yürüyen kadının üzerine bir iş merkezinin yangın çıkışına ait PVC kapı yaklaşık 7 metre yükseklikten düştü. Kapının altında kalmaktan son anda kurtulan kadın ayağından yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş merkezinin yangın çıkış merdivenine ait PVC kapı henüz belirlenemeyen bir nedenle yerinden çıkarak yaklaşık 7 metre yükseklikten kaldırımda yürüyen kadının üzerine düştü. Kapının altında kalmaktan son anda kurtulan kadın, ayağından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen kadının üzerine yukarıdan PVC kapının düştüğü, kadının son anda kapının altında kalmaktan kurtulduğu ve ayağından yaralandığı görülüyor.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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