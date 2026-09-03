Yayaya çarpmamak için fren yaptı, yere çakıldı! Motosikletteki 2 kişi yaralandı: Kaza kamerada 03 Eylül 2026 10:39 Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yaya geçidi bulunmayan noktadan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarpmamak için fren yapan sürücünün motosikleti devrildi. Güvenlik kamerasınca kaydedilen kazada motosiklet sürücüsü ile arkasındaki yolcu yaralanırken, motosikletin sürüklenirken çarptığı yaya yara almadı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Manavgat Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Sözen Caddesi istikametinden Yapay Şelale yönüne seyir halinde olan Murat G. idaresindeki 07 CEV 696 plakalı motosiklet, Antalya Caddesi'ne girdiği sırada yaya geçidi bulunmayan noktadan eski otogar yönünden Cumhuriyet Meydanı'na geçmeye çalışan Hatice T.'ye çarpmamak için fren yaptı. Motosiklet, sürücünün fren yapmasının ardından devrilerek sürüklendi ve yayaya çarptı.

Güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedilen kazada, motosiklet sürücüsü Murat G. ile arkasındaki yolcu İzzet K. yaralandı. Motosikletin sürüklenirken çarptığı Hatice T. ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.