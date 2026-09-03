5 katlı apartmanın 3'üncü katında yangın çıktı! 2 kişi dumandan etkilendi | Video
03 Eylül 2026 09:13
Karabük’te 5 katlı apartmanın 3’üncü katındaki dairede çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.
Yangın, saat 23.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 115. Cadde'de bulunan Huzur Apartmanı'nın 3'üncü katındaki Sedat K.'ye ait dairede çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Apartmanda oturan vatandaşlar tahliye edilirken, dumandan etkilenen Mustafa T. (93) ve Fethi D. (62), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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