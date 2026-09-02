Gaziantep'te otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 4 yaralı
02 Eylül 2026 21:33
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde otomobil ile beton mikserinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hafif yaralandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:21
Gaziantep'te otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 4 yaralı 02.09.2026 | 21:30
02:27
Balkondan düşmek üzere olan kız çocuğunu tırmanarak kurtardı! 02.09.2026 | 19:50
00:58
Erzincan’da bal yüklü minibüs devrildi: 3 yaralı 02.09.2026 | 17:55
01:03
00:15
Geri geri gelen minibüs yayaya çarptı: O anlar kamerada 02.09.2026 | 16:46
01:11
Otomobilin aniden açılan kapısı motosiklet sürücüsünü devirdi! | Video 02.09.2026 | 16:33
00:21
00:14
Makas atarken kayan otomobil kazaya davetiye çıkardı | Video 02.09.2026 | 15:56
00:34
00:48
Şırnak'ta 4 katlı binada yangın çıktı! | Video 02.09.2026 | 15:28
00:40
01:22
00:12
02:03
Tır sürücüsü, ambulansa yol vermek isterken kazaya neden oldu | Video 02.09.2026 | 14:56
02:43
07:55
Kuyumcunun dikkati, 81 yaşındaki vatandaşı dolandırılmaktan kurtardı | Video 02.09.2026 | 14:16
03:09
Eyüpsultan'da hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı | Video 02.09.2026 | 14:15
02:42
Yangın çıkarıp taksiyle kaçtı: O anlar kameraya yansıdı! | Video 02.09.2026 | 13:51
04:55
05:00
Diyarbakır'da seyir halindeki motosiklet alev topuna döndü | Video 02.09.2026 | 13:14