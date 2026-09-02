Video Yaşam Gaziantep'te otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 4 yaralı
Gaziantep'te otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 4 yaralı

Gaziantep'te otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 4 yaralı

02 Eylül 2026 21:33

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde otomobil ile beton mikserinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hafif yaralandı.

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