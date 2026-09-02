Fethiye'de orman yangınlarının bıraktığı izler, acı manzarayı gözler önüne serdi | Video 02 Eylül 2026 13:45 Hafta sonu Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Karagedik Mahallesi'nde başlayıp Foça Mahallesi'ne ilerleyen ve rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangını, geride izleri yıllarca silinmeyecek acı bir manzara bıraktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yemyeşil örtünün yerini siyaha bıraktığı mahallelerde, yüzlerce dönüm yeşil alan ve bazı evler küle dönerken bölgede yangının izlerini silmek için mücadele başlatıldı.

Fethiye ve ardından Seydikemer'de peş peşe çıkan orman yangınlarının sıcaklığı henüz geçmemişken, Foça Mahallesi'ndeki yangın bölgesinde çekilen kareler felaketin boyutunu ve ardında bıraktığı hüznü ortaya koydu.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmalarının tamamlandığı mahallede, zeytin ve çam ağaçlarının yanı sıra yüzlerce dönüm ekili arazi tamamen yandı. Yanan ormanlık bölgede çok sayıda alkol şişesinin olduğu görülürken yangınla birlikte ormanda ve bölgedeki tarım arazilerinde yaşayan pek çok canlının da telef olduğu görüldü.

Mahalle sakinleri, bir yandan alevlere teslim olan bölgede yeniden hayatlarını düzene sokmaya çalışırken diğer yandan yetkililerin yardım elini uzatmasını bekliyor.

Yangında alevlere teslim olan evini ve bahçesini temizleyip yeniden ayağa kaldırmaya çalışan Foça Mahallesi sakinlerinden Naide Yaraş, alevlerin bir anda her yeri sardığını belirterek ürünleri ile birlikte zeytinliklerinin küle döndüğünü söyledi.