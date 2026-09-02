Evde bulunan çamaşır makinesinde yangın çıktı! | Video 02 Eylül 2026 13:10 Bolu'da 5 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairede çamaşır makinesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, Aktaş Mahallesi Yılmaz Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairede meydana geldi. Evde yaşayan N.T., çamaşır makinesinden duman yükseldiğini fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çamaşır makinesinde çıkan yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında yaralanan olmazken, çamaşır makinesi kullanılamaz hale geldi.