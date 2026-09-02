Malatya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı! Kaza kamerada
02 Eylül 2026 10:48
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Etkin A., yaralandı. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 31 Ağustos'ta İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Etkin A.'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, önünde ilerleyen, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü Etkin A., ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Etkin A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:22
Malatya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı! Kaza kamerada 02.09.2026 | 10:44
00:14
Antalya'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü | Video 02.09.2026 | 10:29
03:07
01:44
Sürücüsü fenalaşan otomobil, menfezin girişine düştü: 3 yaralı | Video 02.09.2026 | 10:19
02:01
Minibüs, özel halk otobüsüne çarptı: 3 yaralı | Video 02.09.2026 | 10:10
02:45
00:24
01:37
01:19
Ümraniye'de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı | Video 02.09.2026 | 08:40
26:18
00:33
Ankara'da markette silahlı kavga kamerada | Video 02.09.2026 | 08:20
03:01
00:48
Kaçak kazı yapan 7 şüpheliye suçüstü! Operasyon kamerada 01.09.2026 | 16:41
00:32
Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: O anlar kamerada 01.09.2026 | 16:39
01:44
02:22
Ataşehir’de 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı! | Video 01.09.2026 | 15:41
02:28
Bolu'da bahçede başlayan yangın ormanlık alana sıçradı | Video 01.09.2026 | 15:36
00:49
Iğdır’da seyir halindeki tankerin lastikleri alev topuna döndü | Video 01.09.2026 | 15:24
00:16
Kocaeli’de El-Kaide operasyonunda 5 tutuklama | Video 01.09.2026 | 15:15
01:26
Tartıştıkları şahsı darp eden baba ile iki oğlu tutuklandı: Kavga kamerada 01.09.2026 | 13:18