Video Yaşam Ataşehir’de 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı! | Video
Ataşehir’de 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı! | Video

Ataşehir’de 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı! | Video

01 Eylül 2026 15:45

Ataşehir’de 5 katlı binanın çatısında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken binanın çatısında hasar oluştu.

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Yangın, saat 14:45 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Yeditepe Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın çatısında çıktı. İddiaya göre çatıda izolasyon çalışması yapıldığı sırada çıkan yangın büyüyerek çatıyı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yangın nedeniyle caddeyi trafik akışına kapattı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binanın çatısında hasar meydana geldi. Polis ekipleri yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlattı.

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