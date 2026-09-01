Video Yaşam İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 10 kişi gözaltına alındı | Video
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 10 kişi gözaltına alındı | Video

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 10 kişi gözaltına alındı | Video

01 Eylül 2026 12:41

İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yaklaşık 333 gram skunk, uyuşturucu madde, paketlemede kullanılan pres makinesi, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ile yüklü miktarda para ele geçirildi.

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Beyoğlu merkezli olmak üzere İstanbul genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen 12 şüpheli ile şüphelilerin "zula" olarak kullandıkları belirlenen 9 adrese yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 23 parça halinde toplam yaklaşık 333 gram skunk maddesi ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde paketlemede kullanılan 1 pres makinesi, 1 ruhsatsız tabanca ve 70 adet 9x19 çapında fişek ile 1 pompalı tüfek bulundu.
Soruşturma kapsamında işlemlerin çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

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