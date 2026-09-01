Video Yaşam Ankara Esenboğa Havalimanı’nda 31 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi: Kıyafetlere emdirmişler! | Video
Ankara Esenboğa Havalimanı’nda 31 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi: Kıyafetlere emdirmişler! | Video

Ankara Esenboğa Havalimanı’nda 31 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi: Kıyafetlere emdirmişler! | Video

01 Eylül 2026 09:43

Ticaret Bakanlığı, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda, bir kısmı kıyafetlere emdirilmiş 31 kilo 620 gram metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, şüpheli olarak değerlendirilen yolcular ve bagajlar risk analizleri doğrultusunda kontrol edildi. Gerçekleştirilen ilk operasyonda, şüpheli görülen yolculara ait valizlerin X-ray tarama cihazında kontrol edilmesi üzerine, valizlerde bulunan 9 plastik kap içerisinde 7 kilogram 900 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bir diğer operasyonda, Varış Öncesi Yolcu Bildirimi (VÖY) sistemi üzerinden gerçekleştirilen risk analizi sonucunda şüpheli bulunan bir valiz detaylı aramaya tabi tutuldu. Yapılan kontroller sonucunda, 7 plastik kap içerisinde 6 kilogram 120 gram metamfetamin tespit edildi.

Gerçekleştirilen üçüncü operasyonda ise şut altı bölgesinde bulunan ve şüpheli olarak değerlendirilen bir valize, narkotik dedektör köpeği 'Kabus'un tepki vermesi üzerine detaylı arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada, 36 parça kıyafete emdirilmiş vaziyette 17 kilogram 600 gram metamfetamin ele geçirildi. Düzenlenen üç ayrı operasyon neticesinde toplam 31 kilogram 620 gram metamfetamin cinsi uyuşturucu maddeye el konuldu. Operasyonlarla ilgili Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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