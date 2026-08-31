‘Frank işareti’ kalp krizinin sessiz belirtisi mi? Kulak memesindeki çizgi için uzman isimden açıklama | Video

31 Ağustos 2026 11:41

Son dönemde genç yaş grubunda da sıkça görülmeye başlayan kalp krizleri büyük endişe yaratırken, kamuoyunda "Frank İşareti" olarak bilinen kulak memesindeki çizgi tartışmaları yeniden gündeme geldi. AHaber’e konuşan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, kulak memesindeki çizginin ve göz çevresindeki sarı halkaların kalp krizine dair ne anlama geldiğini açıkladı.