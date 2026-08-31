Video Yaşam Diyarbakır’da plazada nargile közünün neden olduğu yangının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı
Diyarbakır’da plazada nargile közünün neden olduğu yangının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

Diyarbakır’da plazada nargile közünün neden olduğu yangının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

31 Ağustos 2026 09:36

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 13 katlı plazada çıkan yangının 3'üncü kattan zemine atılan nargile közünün yerdeki kartonları tutuşturması sonucu çıktığı güvenlik kamerasına yansıdı.

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İlçenin Talaytepe Mahallesi Laleş Bulvarı'nda bulunan 13 katlı plazanın dış cephesinde 23 Ağustos'ta yangın çıkmıştı. Alevler, kısa sürede dış cepheyi sarıp çatıya kadar sıçramıştı. Yangın, itfaiye erleri tarafından kontrol altına alınıp söndürmüştü. Yangında 3'ü itfaiye eri 5 kişi dumandan etkilenmişti.

Yangına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, 3'üncü kattan nargile közü atıldığı, yere düşen köz parçalarının kartonları tutuşturup binayı sardığı görüldü. Yangına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma ise sürüyor.

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