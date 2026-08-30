İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı | Video
30 Ağustos 2026 08:48
İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında; Fatih’te Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ile caddeye bağlı yan yollar, sabah saatlerinden itibaren trafiğe kapatıldı.
İstanbul'da saat 07.00 itibarıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatıldı. Bu kapsamda; Fatih'te Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi), her iki yönde ve bulvar üzerindeki yan yollarla birlikte trafiğe kapatıldı. Sürücülerin alternatif güzergah olarak Atatürk Bulvarı, D-100 Karayolu, O-3 Hal Yolu ile Fevzipaşa Caddesi ve Turgut Özal Millet Caddesi'ni kullanabilecekleri belirtildi.
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